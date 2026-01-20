Garnero elogió a Zampedri tras pasar a la final de la Supercopa: Tenemos a un animal del gol

Luego de su clasificación a la final de la Supercopa, el técnico Daniel Garnero se mostró satisfecho por la remontada agónica que obtuvo Universidad Católica ante Huachipato en Sausalito, destacando el empuje que le da al equipo Fernando Zampedri.

"Hicimos un buen primer tiempo, pero pagamos caro alguno que otro error pequeño, algunas distracciones. Por eso el equipo rival nos pasó a ganar dos veces. Correr de atrás en el primer partido del año es medio complicado", comenzó mencionando.

Seguido a ello, detalló: "Terminamos bien las jugadas y somos claros en la organización. Arriba tenemos a un animal del gol. Debemos tratar de llevarle la pelota de la mejor manera posible y se encargará de marcar la diferencia".

Garnero también aprovechó de valorar a los refuerzos que se incorporaron al club: "Se adaptaron muy bien. (...) Tú los ves y parece que llevaran dos años y están hace solo diez días. Esto ilusiona, hicimos mucho hincapié en la parte física, no estamos lo preciso que queremos, pero tenemos un año muy exigente".

"Volvemos a Santiago, practicamos en nuestro centro de alto de rendimiento que es excelente, mirando la otra semifinal y pensando que el domingo tenemos la posibilidad única de salir campeón jugando dos partidos", cerró.