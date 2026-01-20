Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago21.3°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Garnero elogió a Zampedri tras pasar a la final de la Supercopa: Tenemos a un animal del gol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Tenemos la posibilidad única de salir campeón jugando dos partidos", aseguró.

Garnero elogió a Zampedri tras pasar a la final de la Supercopa: Tenemos a un animal del gol
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de su clasificación a la final de la Supercopa, el técnico Daniel Garnero se mostró satisfecho por la remontada agónica que obtuvo Universidad Católica ante Huachipato en Sausalito, destacando el empuje que le da al equipo Fernando Zampedri.

"Hicimos un buen primer tiempo, pero pagamos caro alguno que otro error pequeño, algunas distracciones. Por eso el equipo rival nos pasó a ganar dos veces. Correr de atrás en el primer partido del año es medio complicado", comenzó mencionando.

Seguido a ello, detalló: "Terminamos bien las jugadas y somos claros en la organización. Arriba tenemos a un animal del gol. Debemos tratar de llevarle la pelota de la mejor manera posible y se encargará de marcar la diferencia".

Garnero también aprovechó de valorar a los refuerzos que se incorporaron al club: "Se adaptaron muy bien. (...) Tú los ves y parece que llevaran dos años y están hace solo diez días. Esto ilusiona, hicimos mucho hincapié en la parte física, no estamos lo preciso que queremos, pero tenemos un año muy exigente".

"Volvemos a Santiago, practicamos en nuestro centro de alto de rendimiento que es excelente, mirando la otra semifinal y pensando que el domingo tenemos la posibilidad única de salir campeón jugando dos partidos", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada