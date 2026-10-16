Azul Azul aseguró continuidad operativa de la U ante la salida de su directorio

Azul Azul, firma concesionaria que maneja el club Universidad de Chile, aclaró el panorama luego de la decisión de la junta de acreedores de Sartor de remover a la actual directiva, llamando a la calma sobre la operación del equipo de fútbol.

"El directorio del Club Universidad de Chile informa que dará curso a la solicitud tal como indica la ley y que seguirá trabajando con su máximo compromiso durante el período legal correspondiente, para dar continuidad al trabajo que está desarrollando", señalaron en un comunicado al confirmase la solicitud de una Junta Extraordinaria de Accionistas para remover a la actual mesa dirigencial.

La SA destacó que actualmente "el plantel masculino hoy se encuentra disputando el título y su clasificación a copas internacionales; el equipo femenino está compitiendo de buena manera, en este momento, en Copa Libertadores de América; el fútbol formativo está dando sus frutos, lo que ha posibilitado que jugadores formados en casa estén hoy consolidados en el primer equipo".

"Asimismo, el directorio continuará con el trabajo administrativo necesario para el buen funcionamiento del club, el de sus funcionarios y funcionarias, para los desafíos que vienen: un año 2027 emblemático, marcado por el aniversario 100 de la institución", cerró la dirigencia, por ahora comandada por Cecilia Pérez.