Se acaba el ciclo de Cecilia Pérez: Directorio de Azul Azul fue revocado

El ciclo de Cecilia Pérez al mando de Azul Azul llega a su etapa final, luego de que el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, resolviera revocar el directorio de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

De acuerdo con lo informado por Cooperativa Deportes, la determinación fue adoptada por Godoy con la autorización de la Junta de Acreedores, lo que marca un cambio en el escenario institucional del conjunto "azul".

La decisión se conoce después de que el propio liquidador advirtiera sobre la posibilidad de revocarlo ante las dificultades para avanzar en las negociaciones con la Universidad de Chile.

La resolución deja en sus últimos días el mandato de Cecilia Pérez, quien asumió la presidencia de Azul Azul en abril de 2026 y se mantendrá hasta la próxima Junta de Accionistas.

En ese escenario, Azul Azul aseguró la continuidad operativa de la U a través de un comunicado.