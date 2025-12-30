Meneghini le abrió la puerta al regreso de Eduardo Vargas: "Sabemos lo que representa para la U"

La pretemporada de Universidad de Chile inició con una de las interrogantes más esperadas por los hinchas: La búsqueda de delanteros, especialmente ante los rumores que vinculan a Eduardo Vargas con un posible regreso. En su presentación, el técnico Francisco Meneghini abordó la necesidad de potenciar la ofensiva y se refirió al vínculo del exariete de Audax Italiano con la institución.

Consultado sobre la opción de Vargas y la necesidad de reforzar la delantera, Meneghini fue cauto sobre los nombres, pero transparente en su análisis. "Creo que no es conveniente hablar de nombres propios, sobre todo de jugadores que no están en el club con contrato. En un mercado de pases abierto, hablar de un futbolista no nos aporta nada", comenzó.

El técnico hizo una salvedad importante sobre el caso del goleador de la Copa Sudamericana 2011. "En el caso de Eduardo sí vale hacer un comentario. Sabemos lo que representa para el club, lo conozco, sabemos lo que el club representa para él. No se puede decir más que eso, pero somos conscientes de la situación de Eduardo", afirmó, dejando una puerta entreabierta para una eventual gestión por el atacante.

El perfil de los delanteros

Meneghini, cuyo equipo perdió a tres atacantes al finalizar la temporada pasada, delineó las características de los arietes que busca para su nuevo proyecto y apuntó a la necesidad de contar con "distintos tipos de delanteros".

"Quizás delanteros más de referencia, en una temporada larga, hay momentos que es importante tener ese jugador en el área al cual abastecer a través de centros o envíos más aéreos", explicó el DT, dejando clara la opción de un "nueve de área" clásico. "Pero también es importante tener delanteros que puedan participar del circuito ofensivo, no solamente para finalizar los ataques, sino también para participar del juego", agregó.

La idea del técnico es que los nuevos atacantes complementen la capacidad creativa del mediocampo azul. "Teniendo en cuenta el perfil de jugadores que tenemos de mediocampo hacia adelante -Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Lucas Assadi y muchísimos de buen pie-, si el delantero es capaz de combinar con ellos, se pueden potenciar mucho", concluyó Meneghini, priorizando la adaptabilidad táctica de sus futuros refuerzos.