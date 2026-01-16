Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile logró acuerdo total para el fichaje de Juan Martín Lucero

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro azul cerró las negociaciones con el delantero argentino, quien tiene previsto aterrizar en el país entre este sábado y el domingo para oficializar su vínculo.

El mercado de pases del fútbol chileno tiene nombre y apellido. Universidad de Chile dio el golpe definitivo y selló un acuerdo total para la contratación de Juan Martín Lucero, delantero argentino con pasado en Colo Colo que se convertirá en la gran carta de gol del equipo para la temporada 2026

Según información de Cooperativa Deportes, las tratativas llegaron a buen puerto y está todo listo para que el exatacante de Fortaleza vista la camiseta de los "laicos". La dirigencia de Azul Azul se movió rápido para asegurar a uno de los nombres más potentes que buscó para la temporada 2026.

La planificación indica que el ariete arribará a suelo nacional entre este sábado y el domingo.

Imagen foto_00000012

Una vez en el país, se someterá a los exámenes médicos de rigor y estampará su firma para ponerse de inmediato a las órdenes del cuerpo técnico de Francisco Meneghini, sumándose a una ofensiva que ya cuenta con el retornado Eduardo Vargas y con otro exjugador "albo", Octavio Rivero.

