Natalia Duco liderará el Ministerio del Deporte en el gobierno de José Antonio Kast

Natalia Duco, atleta olímpica y récord nacional del lanzamiento de bala, fue designada por el Presidente Electo, José Antonio Kast, para liderar en su gobierno el Ministerio del Deporte.

Duco, de 36 años y oriunda de San Felipe, comenzó su carrera profesional desde muy joven, y a los 17 años ganó su primera medalla de oro en los Juegos Odesur de 2006 en Buenos Aires.

En 2008 también se coronó campeona en el campeonato Iberoamericano de Atletismo que se celebró en Iquique, logrando su mejor marca personal a la fecha en el lanzamiento de la bala.

En ese mismo año, hizo historia para el Team Chile al lograr la primera medalla de oro en un campeonato mundial de atletismo, en el Campeonato Junior de Bydgoszcz, en Polonia.

El 2008 también quedó marcado por su primera participación en los Juegos Olímpicos, en Beijing, aunque no pudo alcanzar la final.

Su revancha fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la competencia, terminó en el décimo lugar, pero luego que dos lanzadoras fueran castigadas por dopaje positivo, Duco subió al octavo puesto y recibió un diploma olímpico, con un lanzamiento de 18.80 metros, su mejor marca personal y récord nacional a la fecha.

En 2015, conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto, un resultado que le permitió clasificar a su tercera cita olímpica, en Río de Janeiro 2016.

Ese mismo 2015 también llegó a la final del Mundial de Atletismo en Beijing, con un noveno lugar.

La gran carrera de Duco se vio manchada por un resultado positivo en un examen de dopaje en 2018, previo a su participación en los Odesur de Cochabamba.

Duco se defendió y afirmó de forma categórica que no consumió ningún tipo de sustancia prohibida, aunque igual fue sancionada por la Agencua Mundial Antidopaje por tres años, quedando sin poder competir en los Panamericanos de Lima y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Además, tuvo que devolver la medalla de oro que ganó en los Odesur de Cochabamba.

Su última participación olímpica fue en 2024, en los Juegos de París, en donde finalizó en el 18° lugar.

En total, Natalia Duco compitió en cuatro Juegos Olímpicos y en cinco Mundiales de Atletismo, y posee el récord nacional del lanzamiento de bala, con 18.97 metros.

En el plano personal, en paralelo a su carrera deportiva, Duco estudió psicológia en la Universidad Gabriela Mistral; y en el plano político, participó en la campaña de Maximiliano Luksic, quien ganó la alcaldía de Huechuraba.

Duco, en el Ministerio del Deporte, sucederá al exfutbolista Jaime Pizarro, quien llegó a cartera durante el gobierno del Presidente Boric, en 2023.