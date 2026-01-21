El Team Chile ya tiene a su delegación para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los deportistas Henrik Von Appen y Matilde Schwencke liderarán al Team Chile en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, luego de ser designados como los abanderados por el Comité Olímpico de Chile.

Henrik participará en sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos (2014-2026), igualando a Noelle Barahona (2006-2018) y a Nils Linneberg (1988-1998) como los seleccionados con máxima cantidad de presencias. Por su parte, Matilde debutará en la cita mayor de los cinco anillos tras haber competido en los Juegos Juveniles de Lausana 2020.

El equipo lo completan la especialista en ski cross Stephanie Joffroy —presente en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018— y el fondista Sebastián Endrestad (cross country), quien al igual que Matilde, competirá por primera vez en la fiesta multideportiva.

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, celebra la cantidad de clasificados. "Como Comité estamos muy contentos de la representación que llevamos, ya que nuestra meta principal era, al menos, repetir la cantidad de deportistas presentes en Beijing 2022. Tenemos nombres experimentados como Henrik y otros como Matilde y Sebastián quienes harán su estreno", expresó.

¿Cómo le ha ido a Chile en los JJOO de Invierno?

Chile ha estado presente en 18 ediciones del máximo evento de los deportes sobre nieve y hielo. Desde su estreno en Sankt Moritz 1948, solo se ausentó de Sapporo 1972 y Lake Placid 1980.

La mejor actuación chilena en la historia la logró el esquiador Thomas Grob en Nagano 1998, luego de ser undécimo en la prueba combinada.