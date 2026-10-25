María José Mailliard se coronó campeona mundial en Argentina

María José Mailliard, canoísta chilena, se coronó este domingo campeona del mundo de Maratón tras conquistar la medalla de oro en la prueba C1 femenina del certamen disputado en Gualeguaychú, Argentina.

La deportista nacional completó el recorrido de 15,4 kilómetros en 1h17'56''93, imponiéndose sobre la húngara Lili Matkovics, quien registró 1h20'10"01, y la ucraniana Liudmyla Babak, que cerró el podio con 1h20'18"95.

Mailliard marcó diferencias en la tercera vuelta, cuando consiguió una ventaja superior a un minuto sobre sus perseguidoras.

La conquista llegó en la primera edición del Mundial de Maratón de canotaje realizada en Sudamérica y representó una nueva alegría internacional para la chilena de 35 años, quien en agosto terminó cuarta en los 5.000 metros C1 del Mundial de canotaje disputado en Polonia.

Además, es el primer oro de la historia para Sudamérica en esta disciplina.