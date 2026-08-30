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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Canotaje

María José Mailliard logró el cuarto lugar en el Mundial de canotaje

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La nacional tuvo una buena participación en la prueba que conquistó en 2024.

María José Mailliard logró el cuarto lugar en el Mundial de canotaje
 Team Chile
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La chilena María José Mailliard participó este domingo en la final del Campeonato Mundial de canotaje que se desarrolla en Poznan, Polonia, destacando con el cuarto puesto en la categoría C1 5000 metros.

"Cote" firmó un tiempo de 31 minutos, 54 segundos y 38 centésimas, a casi tres segundos del podio que cerró la bielorrusa Maryia Papichych (31:47.48).

Por otra parte, el oro quedó en manos de la alemana Carlotta Loske (31:15.19), quien superó a la húngara Zsofia Katalin Csorba (31:45.85).

En la competencia masculina de 500 metros, el nacional Sebastián Alveal remató 19° con su triunfo en la final C.

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