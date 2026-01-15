Casale superó duros problemas en la undécima etapa y se mantuvo en el top ten del Dakar

Ignacio Casale volvió a demostrar carácter para sobreponerse a las dificultades que tuvo en la undécima etapa del Rally Dakar 2026. Pese a que venía con una racha de etapas sin mayores contratiempos, el piloto chileno nuevamente se enfrentó a los problemas que presenta la carrera más dura del mundo, pero supo sobreponerse para terminar en la décimocuarta posición del día.

Tras dejar atrás todos los inconvenientes que había vivido en los primeros días de competencia, el tricampeón del Dakar estaba exhibiendo su buen nivel en la categoría Challenger, posicionándose en el top ten y con opciones de seguir escalando posiciones.

Sin embargo, la undécima especial, corrida este jueves con una distancia cronometrada de 346 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah, volvió a enfrentarlo con los problemas y tuvo que saber sortear un pinchazo de neumático y el desprendimiento de la carrocería de su Taurus T3 para llegar a la meta con un tiempo de 3h33'47", a 16'20" del líder del día, Nicolás Cavigliasso.

“No me sentí cómodo en ningún minuto. Fue una etapa de mucha piedra y pinchamos un neumático, así que nos fuimos cuidando mucho. En la segunda mitad de la especial, que fue más rápida, se nos cayó una parte de la carrocería, tuve problemas con mi puerta, y perdimos mucha potencia y valiosos minutos. No fue una etapa positiva”, señaló el piloto del equipo BBR Motorsports a su llegada al campamento.

Con todos los problemas que afrontó, Casale volvió a demostrar su carácter para sacar adelante una dura especial y, a falta de dos etapas, mantener la séptima posición de la tabla general de la categoría Challenger.

“Lo importante es que seguimos séptimos y todavía queda una etapa larga que va a ser dura y daremos lo máximo para mantener nuestra posición y luchando hasta el final para intentar mejorarlo”, señaló el chileno.

Ahora, el penúltimo desafío de Casale para mantener el top ten de su categoría será este viernes en los 311 kilómetros cronometrados que enfrentará en la duodécima especial de la carrera y que recorrerá las ciudades de Al Henakiyah y Yanbu, localidad donde culminará el Dakar 2026 el próximo sábado.