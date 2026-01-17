Lejos del podio: Francisco "Chaleco" López finalizó en el sexto lugar del Dakar 2026

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López no consiguió repetir su buen cometido de años anteriores y remató en el sexto lugar del Rally Dakar 2026 en la categoría SSV, quedando lejos del podio en el certamen que se realizó en Arabia Saudita.

Con un tiempo de 56 minutos y 46 segundos, el maulino finalizó la última prueba ubicado en la quinta posición y distanciándose a un minuto y 37 segundos del ganador del día, el portugués Joao Monteiro.

Acumulando un tiempo total de 58 horas, 10 minutos y 50 segundos tras las 13 jornadas de carrera, el nacional junto a su navegante Alvaro León quedaron a ocho minutos y diez segundos del vencedor, el estadounidense Brock Heger.

Este resultado contrastó con su desempeño en 2025, oportunidad donde se alzó como subcampeón de la competencia tras una sólida campaña que incluyó el triunfo en cinco etapas.