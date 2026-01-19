Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia
Cristian Garin enfrenta a Luciano Darderi en la primera ronda del Abierto de Australia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El chileno Cristian Garin, 82° en el ranking mundial, se estrena en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, enfrentando al italiano Luciano Darderi (25°).
