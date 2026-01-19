Cristian Garin sucumbió ante Luciano Darderi y se despidió del Abierto de Australia en primera ronda

El chileno Cristian Garin, 82° del ranking mundial, se despidió del Abierto de Australia en la primera ronda, tras caer por 7-6(5), 7-5 y 7-6(3) ante el italiano Luciano Darderi (25°), después de casi tres horas de juego.

El tenista nortino exigió al europeo en la primera manga, forzando el tiebreak, instancia en donde llegó a tener ventaja 5-3, pero terminó cediendo con quiebres consecutivos que permitieron el festejo del transalpino.

En el segundo set, Garin arrancó de la mejor forma, con un quiebre, pero sufrió la remontada de Darderi, quien despejó sus dudas y afirmó su ventaja en el tablero.

La tercera manga parecía simple para el italiano, con ventaja 5-4 e incluso un punto de partido. No obstante, un inesperado malestar estomacal lo desconcentró, y Garin, aguantando la presión, logró quebrar para aumentar la tensión del encuentro.

Darderi no escondió la frustración y reventó su raqueta contra la pista dura de Melbourne Park; Garin, por su parte, tuvo su mejor momento ante la complicación del italiano, provocando nuevamente el tiebreak.

Finalmente, el italiano logró batallar contra su malestar estomacal, impuso su jerarquía y ganó por 7-3 el tiebreak a Garin.

En la próxima ronda, Darderi se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Sebastián Báez (36°) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°).

Garin, por su lado, volverá a Sudamérica para afrontar en Argentina el ATP 250 de Buenos Aires.