Tenista egipcia que jugó torneo profesional sin nivel desató un escándalo mundial

A solo días del inicio del Abierto de Australia, el mundo del tenis giró su atención hacia un hecho insólito ocurrido lejos de los grandes focos. En Nairobi, Kenia, se disputó un partido que quedará en los registros por lo surrealista: Hajar Abdelkader, una jugadora sin ranking y con escasas nociones técnicas, disputó un torneo ITF profesional gracias a una invitación o wildcard.

El resultado fue el esperado para alguien que no compite al alto nivel: perdió 6-0 y 6-0 en apenas 37 minutos, cometiendo 20 dobles faltas en sus 24 turnos de saque. La Federación de Kenia explicó que debieron entregarle el cupo al ser la única solicitante tras una baja de última hora, aunque luego reconocieron el error. "En retrospectiva, no deberíamos haberle dado la invitación a esta persona", admitieron en un comunicado.

Ante el revuelo, la Federación Internacional de Tenis (ITF) reaccionó con dureza. El organismo calificó de "inaceptable" que Abdelkader disputara ese partido en un certamen que reparte 22.000 dólares en premios y anunció que revisará su política de entrega de invitaciones para evitar que situaciones similares empañen la imagen del deporte.

El recuerdo de Miguel Tobón y Massú

Si bien las wildcards son herramientas discrecionales de los organizadores para atraer figuras o promesas locales, el sistema enfrentó problemas de integridad en el pasado. Un caso emblemático fue el de Miguel Tobón en 2019. El excapitán de Copa Davis y exentrenador de Nicolás Massú, Alejandro Falla y Santiago Giraldo, recibió un año de sanción y una multa de 20.000 dólares por aceptar pagos a cambio de gestionar estas invitaciones.

El episodio de Abdelkader recordó también al ucraniano Artem Bahmet, quien en 2019 perdió los 48 puntos disputados en un Futures en Doha, Catar. La diferencia radicó en que Bahmet pagó su inscripción en una fase clasificatoria, un vacío legal distinto al de la invitación directa.

Mientras la polémica se enfría en África, el circuito mayor se prepara para el primer Grand Slam del año en Melbourne. Allí, las wildcards tuvieron destinatarios de lujo y justificados: en el cuadro masculino recibió una Stan Wawrinka, campeón del torneo hace doce años, y en el femenino Venus Williams, ganadora de siete "majors", demostrando la otra cara de la moneda en el uso de estos cupos especiales.