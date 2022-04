A la espera de que el Gobierno detalle su plan de recuperación económica, Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en el ESE Business School de la Universidad de Los Andes, cuestionó en El Primer Café que el foco esté puesto en los próximos beneficios estatales. Apuntó que la economía chilena vivió un "espejismo" el año pasado, "motivado por el populismo de los parlamentarios", dado que ellos impulsaron los "retiros nefastos" desde las AFP, así como las ayudas universales, que "ahora todo el mundo reconoce que fueron excesivas", fustigó. Debido a esto, la ex investigadora de Libertad y Desarrollo reafirmó que "uno no puede esperar mucho de este plan de recuperación, cuando lo que necesitamos es ajustarlo", a pesar de la amenaza de un quinto retiro. Por lo tanto, urgió al Ejecutivo a explicar a la ciudadanía que "las ayudas que se dieron el año pasado fueron absolutamente absurdas", y a enfatizar que "lo que se vivió no es la realidad de Chile, y esa realidad es insostenible".

LEER ARTICULO COMPLETO