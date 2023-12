Xiaomi presentó su primer auto eléctrico: Características y precios

La empresa china Xiaomi, especializada en smartphone y artículos tecnológicos para el hogar, presentó este jueves su primer automóvil eléctrico, el SU7, que saldrá al mercado este 2024.

El vehículo, disponible en tres colores, es un sedán deportivo que aspira a competir con Tesla, la compañía de Elon Musk, y con Porsche. De hecho, el SU7 tiene varias características estéticas de estas dos marcas.

El CEO de Xiaomi, Lei Jun, presentó el automóvil en un evento desde Beijing donde explicó que sus dimensiones son de 4,99 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,4 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3.000 milímetros.

El SU7 tiene dos versiones: El modelo de entrada con 1.980 kilos y con una batería desarrollada por BYD, mientras que la versión más potente, "Max", tiene un peso de 2.205 kilos y cuenta con una batería de níquel, magneso y cobalto de CATL.

Otra de las características del SU7 es su motor HyperEngine V6, desarrollado por Xiaomi, que es capaz de alcanzar las 21.000 revoluciones por minuto.

La versión básica cuenta con tracción trasera y alcanza los 220 kW de potencia, lo que le permite alcanzar los 210 kilómetros por hora. El "Max", en tanto, alcanza los 495 kW y alcanza una velocidad punta de 265 kilómetros por hora.

Este versión, detalló el CEO de Xiaomi, tiene tracción en las cuatro ruedas y puede pasar de cero a 100 kilómetros por hora en apenas 2,78 segundos.

At the pinnacle of performance, the ultimate driving experience is our starting point in crafting vehicles.#XiaomiEVTechnologyLaunch pic.twitter.com/tSBthJbZcn