APEC: Piñera aboga por inclusividad y sustentabilidad en políticas públicas

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo este jueves que está tratando de implementar el concepto de inclusividad y sustentabilidad en todas sus políticas públicas, en su discurso en el encuentro de ejecutivos empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El mandatario se refirió a estos conceptos como un objetivo a perseguir después de los logros alcanzados desde la recuperación de la democracia en el país tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Hemos experimentado muy buenos procesos, porque recuperamos nuestra democracia de forma pacífica, logramos multiplicar por cinco nuestro ingreso per cápita, nos volvimos el país con el ingreso per cápita más alto", expresó Piñera en el encuentro organizado este año por Malasia pero celebrado de forma virtual por la pandemia.

"Pero nada de eso es suficiente. Es por eso que ahora estamos tratando de implementar el concepto de inclusividad y sustentabilidad en todas nuestras políticas públicas", continuó el presidente.

