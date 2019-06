Nobel de Economía recomendó subir impuestos para estimular la economía chilena

El Premio Nobel de Economía Paul Romer planteó que Chile debe tomar mayores acciones para estimular la economía, más allá del plan de inversiones en Obras Públicas anunciado por el Presidente Sebastián Piñera.

Romer, quien participó en el seminario con el que Moneda Asset celebró 25 años, sostuvo que el alza de impuestos también es un mecanismo para acelerar la actividad económica.

"El problema, eso sí, es que la infraestructura toma un tiempo para que empiece, por lo que hay que pensar en estímulos que comiencen este mes. Francamente, creo que también se deben buscar formas de subir impuestos. No quieres que el gobierno dependa mucho del financiamiento a través de deuda", dijo en conversación con La Tercera.

"La mayoría de estas suposiciones, como que los impuestos van a desacelerar el crecimiento, que altos impuestos van a conducir a menos ingresos, que lo impuestos van a deteriorar la inversión extranjera, no son verdad, no están respaldadas por evidencias. Es una suerte de lobby de gente que simplemente no quiere pagar impuestos", añadió.

Además, consideró que la rebaja en las tasas de interés a 2,5 por ciento es razonable, pero que de todos modos se deben buscar otras alternativas, pues "cuando las tasas están muy bajas hay una real preocupación de que se creen condiciones para una crisis financiera".