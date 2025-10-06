Firman acuerdo para la descarbonización de la minería en Chile

El Gobierno junto al Consejo Minero firmaron un acuerdo para la descarbonización de la minería en el país, una alianza público-privada orientada a alcanzar la carbono neutralidad en el sector.

En la actividad realizada en las dependencias del Ministerio de Economía, y junto a su titular Álvaro García, participaron los ministros Aurora Williams (Minería), Diego Pardow (Energía) y Maisa Rojas (Medio Ambiente), y el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

La ministra Williams destacó que "uno de los temas importantes para este proceso de descarbonización tienen que ver con el transporte dentro de una mina, como es el transporte en los camiones de extracción (CAEX)".

"Lo que pueda avanzar Chile en estas materias va a ser un avance global, porque la operación minera nuestra tiene un volumen que va a ser probablemente replicado en otras operaciones en otros países. Por lo tanto, todos los beneficios que esto conlleve en la operación van a ser de beneficio directo para la comunidad. Una comunidad que además está en diálogo permanente con las operaciones que se desarrollan en los territorios", aseveró la ministra de Minería.

La titular de Medio Ambiente respondió a las consultas sobre el proyecto Dominga y el último fallo de la justicia a favor de la iniciativa, y apuntó que aún existen gestiones pendientes y que como cartera van a "insistir en ellas para asegurar el patrimonio natural del país".