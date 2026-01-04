Balacera en Pudahuel: Carabineros rescató a turistas tras millonaria estafa en el Aeropuerto

Un violento incidente terminó con un delincuente herido a bala y un operativo policial de gran magnitud en la comuna capitalina de Pudahuel.

Los hechos comenzaron a las 07:45 de este sábado, cuando personal de la 27ª Comisaría del Aeropuerto Internacional divisó un vehículo marca BMW que salía del recinto. Lo que llamó la atención de los uniformados fue que en el interior se encontraban tres personas pidiendo auxilio desesperadamente, lo que motivó un intento inmediato de fiscalización.

El conductor del automóvil, lejos de detenerse, eludió el control y se dio a la fuga a alta velocidad, iniciándose un seguimiento controlado por diversas arterias de la zona y que culminó en la intersección de Santa Ana con Atacama, en el sector de Enea. En ese lugar, el vehículo detuvo su marcha y los pasajeros lograron descender, momento en que el chofer realizó una maniobra temeraria para intentar evadir la captura definitiva.

Según el reporte policial, el sujeto puso su vehículo en reversa e intentó atropellar a uno de los carabineros que se aproximaba a pie, terminando su carrera al impactar violentamente contra un poste del alumbrado público.

Ante el riesgo inminente para la integridad del personal, dos funcionarios hicieron uso de sus armas de servicio, hiriendo al conductor para repeler la agresión.

El teniente Manuel Narváez detalló que el vehículo "ya registraba antecedentes por estafas en el terminal aéreo".

"Durante esta fiscalización se logra recuperar a tres víctimas, las cuales narran que habían sido víctimas del delito de estafa por parte de este conductor", señaló la autoridad.

Los afectados son tres ciudadanos estadounidenses —dos hombres y una mujer— que denunciaron que el sujeto los había estafado con una suma cercana al millón de pesos bajo una modalidad de transporte informal y cobros fraudulentos.

El delincuente herido, un ciudadano chileno de 34 años, fue asistido en el lugar por personal del SAMU y trasladado bajo custodia a la Posta 3. Al revisar sus antecedentes, Carabineros confirmó que el sujeto cuenta con un nutrido prontuario que incluye más de 30 detenciones previas por diversos delitos.