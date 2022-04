La directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Alejandra Wood, apuntó que las propuestas de la Convención Constitucional en cuanto a la actividad minera podrían generar un "antagonismo" entre el Estado y los privados. El informe de Medio Ambiente -que será revisado por el Pleno este jueves- consigna el fin de la "concesión minera que actualmente otorgan los tribunales por una autorización temporal, y la deja sujeta a una mayor distorsión, y no garantiza ningún tipo de propiedad sobre el derecho a aprovechamiento del recurso mineral", explicó en Cooperativa. Ante su eventual aprobación, alertó que la "altísima deuda" de Codelco y Enami da cuenta de que el Estado "no necesariamente es el mejor administrador, y no necesariamente está en condiciones de hacerse cargo del tremendo parque minero e industrial que Chile tiene".

LEER ARTICULO COMPLETO