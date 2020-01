El ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade (PS) criticó que la DC se desmarcara de la propuesta previsional de la oposición y, pese a anunciar su propio proyecto, se manifestara en línea de lo planteado por el Ejecutivo, que defiende el ahorro individual. "En lo medular, la DC va a apoyar el proyecto del Gobierno y da pie a que va a ser aprobado. Creo que es un profundo error: la capitalización individual ya demostró que no da para el mercado laboral chileno", expuso el también ex diputado en El Primer Café.

