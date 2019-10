El ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade (PS) rechazó de plano la posibilidad de retirar los fondos de pensiones de las AFP de manera anticipada en casos extremos, planteamiento que se discute en tribunales y al que se abrió el Presidente Sebastián Piñera. "Me llama la atención que haya gente de izquierda dispuesta a respaldar esto, porque es el neoliberalismo en su grado sumo: es decirle a la gente que cuando tiene un problema, se rasque con sus propias uñas, sus ahorros de toda una vida. Yo no estoy de acuerdo con esto ni siquiera en estas circunstancias (extremas)", señaló en El Primer Café.

LEER ARTICULO COMPLETO