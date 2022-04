Genaro Arriagada, cientista político y ex militante de la Democracia Cristiana, criticó en El Primer Café la ola de proyectos a favor de un quinto retiro de los fondos previsionales: "Es absolutamente irresponsable la actitud de parlamentarios de la derecha, pero especialmente de los que son del Gobierno" en plantear esta iniciativa como una opción, pese a la oposición del Ejecutivo y a la opinión experta de los técnicos. "Espero que los parlamentarios que son de Gobierno por lo menos tengan la franqueza de plantearse estos temas y de actuar en consecuencia", añadió el ex ministro. "Si yo fuera enemigo de este Gobierno y quisiera causarle daño, lo peor que le puedo hacer es colaborar a un aumento de la inflación, (porque) no hay nada que desgaste más a un Gobierno que el aumento de la inflación", advirtió.

LEER ARTICULO COMPLETO