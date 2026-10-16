CPC aboga por actualizar normas de riesgo de inversión tras derrumbe del fondo E

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, planteó la necesidad de actualizar la regulación de los fondos previsionales tras las recientes pérdidas del fondo E de las AFP, al advertir que "se tomó un riesgo mayor de lo que uno esperaría en un fondo que debiera ser lo más estable posible".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la dirigenta explicó que la volatilidad de los mercados internacionales afectó a los fondos debido a una mayor exposición a las tasas de interés de largo plazo, aunque precisó que las decisiones de inversión se adoptaron dentro de la normativa vigente.

Frente a este escenario, Jiménez planteó que las normas deberían "basarse mucho más en riesgos de portafolio o riesgos de las carteras, más que en límite a los productos; en ese sentido, creo que la discusión que se está viendo ahora es importante para lo que pueda suceder en el futuro".

"Siempre las rentabilidades hay que mirarlas en el largo plazo, eso es una realidad, no en plazos demasiado cortos, pero ciertamente esto es una llamada de atención de cómo tenemos que actualizar esa regulación también, de cara a todos los cambios que vienen en materia previsional".

Presupuesto 2027: CPC defiende reasignación de recursos

Además, la presidenta de la CPC abordó los recortes a educación superior y ciencia contemplados en el Presupuesto 2027 y defendió la necesidad de reasignar recursos ante las restricciones fiscales.

Jiménez advirtió que "los niveles de deuda están llegando a niveles críticos" y sostuvo que actualmente "al menos un 1% de nuestro PIB hoy día está destinado a pagar intereses producto de esa deuda", por lo que consideró necesario ajustar las prioridades del gasto público.

"Cuando los recursos son limitados, creo que efectivamente lo correcto es poner mayor énfasis en la educación temprana", sostuvo Jiménez, argumentando que esta etapa es fundamental para garantizar una mayor igualdad de oportunidades.

Respecto a la investigación científica, respaldó la decisión de priorizar el financiamiento de la ciencia aplicada, particularmente aquella vinculada al desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, por su importancia para el desarrollo productivo del país.

"Uno siempre lamenta que haya que reducir recursos en algunas áreas (...), pero también hay que entender que se requieren reasignaciones de recursos", afirmó.