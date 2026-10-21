"Devuelvan la plata": Oposición aboga por compensar a afiliados a las AFP

Parlamentarios de oposición presentaron este miércoles un proyecto de ley, denominado "Devuelvan la plata", cuya intención es obligar a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a compensar a sus afiliados por las pérdidas registradas en los fondos E y D.

Una de las firmantes de la iniciativa, la diputada frenteamplista Consuelo Veloso, objetó la respuesta de las empresas aludiendo a una de las consignas que, en 2022, la derecha utilizó para desechar el primer texto constitucional.

"¿'Con mi plata no'? Con la plata de toda la gente, las AFP jugaron a las apuestas con sus recursos y sus pensiones, con el trabajo de toda la vida, y finalmente, cuando ocurrieron las pérdidas, ocurrió lo que ya sabíamos, lo que en algún momento, desde la izquierda quisimos cambiar: que quienes se hacían cargo y tenían la capacidad de invertir los recursos de la gente también tienen una responsabilidad al fallar en esas apuestas, y hacer que las personas perdieran recursos", fustigó la opositora.

En cuanto a la iniciativa en cuestión, Veloso apuntó que "el Gobierno tiene una oportunidad de demostrar de qué lado está: si va a estar con el bolsillo de la gente o no. Esperamos que patrocinen este proyecto".

Si bien en las derechas hay amplios matices sobre cuál es la responsabilidad que les cabe a las AFP, ha crecido la visión de que deben existir compensaciones.

Por ejemplo, el diputado UDI Daniel Lilayu exigió que la indemnización se realice con cargo al patrimonio de las administradoras, mientras que su correligionario Marco Antonio Sulantay sostuvo que en promedio, recuperar la pérdida de dos dígitos tarda cuatro años, por lo que se debería abrir un proceso de compensación.

¿Qué dice la legislación?

Existe una indemnización normada por ley en el caso de que las AFP no hayan actuado con el resguardo debido, pero en este caso, el pago se realizaría a los fondos D y E, y no directamente a los afiliados.

"La normativa actual no contempla una compensación directa a los afiliados, salvo la garantía mínima de cuando la AFP no logra la rentabilidad mínima deseada según la normativa. Por lo tanto, esto requiere un trámite legislativo, un proyecto de ley, que regule la compensación", explicó Juan Carlos Flores, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Los Andes.

En tanto, su par de la Universidad del Desarrollo Isabel Wigg complementó que "la compensación al fondo solamente va a beneficiar a aquellos que permanezcan en él, y va a aumentar sus cuotas. Pero si estamos frente a jubilados o personas que se hayan cambiado del fondo, ellos no resultarán beneficiados con la indemnización, pero podrían demandar directamente a la AFP".