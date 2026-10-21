El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, comentó en Una Nueva Mañana las acciones que buscarán tomar por el desplome de los fondos D y E de las pensiones, asegurando que la decisión de invertir en Estados Unidos "es como ir al casino a jugar", insistiendo en que "los fondos no están para juegos".

Calderón dijo que están a la espera de los cargos que presentará la Superintendencia de Pensiones y además exigió una "invstigación profunda al mercado de las AFP" en el país.

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