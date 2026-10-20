AFPs indican que las pensiones "no necesariamente" caerán el mismo 10% que el fondo E

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) descartó que las millonarias pérdidas registradas por el fondo E, que cayó un 10,4% entre enero y septiembre, se traduzca "necesariamente" en una baja equivalente en el monto de las jubilaciones.

El gerente de estudios del gremio, Roberto Fuentes, afirmó que el efecto sobre las pensiones depende de otros factores, como las tasas de interés utilizadas para calcular los beneficios en la modalidad de retiro programado.

"En la modalidad de retiro programado, la baja del fondo E no significa necesariamente una baja equivalente a la pensión. Esta pensión no depende solo del ahorro acumulado, sino también de las tasas de interés utilizadas para su cálculo. Por eso es importante distinguir entre la rentabilidad del ahorro previsional y el monto de la pensión, los cuales no se mueven de la misma forma", sostuvo.

Fuentes agregó que, "en retiro programado, los ahorros siguen siendo de propiedad de las personas y se benefician de la recuperación de las inversiones".

Las declaraciones se producen en medio de la crisis reputacional que enfrenta la industria, luego de que el fondo considerado más conservador registrara importantes pérdidas, afectando especialmente a quienes están próximos a jubilarse.

En paralelo, la Superintendencia de Pensiones anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra las siete AFP para determinar si incumplieron sus deberes de diligencia y lealtad en la administración de los fondos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la investigación y cuestionó la falta de medidas adoptadas durante años anteriores.

"Lo primero que corresponde es investigar, siempre", aseveró, agregando que el exsuperintendente Osvaldo Macías había solicitado a los directores de las AFP ratificar e informar sus políticas de inversión.

En tanto, el investigador de Clapes UC Arturo Cifuentes advirtió, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que las deficiencias regulatorias podrían repetirse con los futuros fondos generacionales. "Lo lógico era cambiar la normativa; no llamar (a modo de sugerencia) a las AFP", criticó el especialista, que planteó que el marco de inversión debe corregirse para incorporar una medición de riesgo a nivel de los portafolios.

El caso también escaló al Congreso, donde parlamentarios impulsan instancias de fiscalización para esclarecer eventuales responsabilidades.