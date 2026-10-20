Investigador de Clapes UC: El problema va más allá del Fondo E y se repetirá con los fondos generacionales

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el investigador de Clapes UC Arturo Cifuentes advirtió que los problemas que quedaron en evidencia tras las pérdidas del fondo E de las AFP van más allá de un fondo específico y podrían repetirse con la implementación de los fondos generacionales, debido a deficiencias que persisten en la regulación de las inversiones previsionales.

El académico y experto en finanzas señaló que viene alertando desde 2019 sobre la ausencia de una métrica de riesgo a nivel de portafolio en la normativa chilena.

"Nosotros descubrimos, desafortunadamente, que había un problema serio con la regulación chilena con todos los multifondos, no solamente el fondo E, porque la regulación chilena no contempla una medida de riesgo a nivel del portafolio. Eso se lo advertimos a (el exsuperintendente de Pensiones) Osvaldo Macías en el año 2019 y después publicamos muchos informes relacionados con eso; que era un problema serio y que había que corregirlo. Lo que ocurrió con el fondo E es simplemente derivado del hecho de que la regulación no contempla una medida de riesgo para los multifondos", dijo Cifuentes.

En esa línea, el experto cuestionó las explicaciones de Macías, quien aseveró que, durante su gestión, la Superintendencia advirtió formal y reiteradamente a los directorios y gerencias de las AFP sobre el alto riesgo de sus operaciones con derivados en el Fondo E, pero las administradoras se negaron a frenarlas argumentando que tenían una "estrategia ganadora".

"(Los descargos del exsuperintendente) suenan bien, pero no tienen ningún sentido. La función del regulador es establecer una regulación sensata y hacer que se cumpla. Si el regulador pensó que las AFP estaban tomando demasiado riesgo y eso estaba dentro del contexto de la normativa vigente, lo lógico era cambiar la normativa; no llamar a las AFP. Si la normativa, si el régimen de inversión, hubiera sido sensato y se hubiera corregido el problema que anunciamos a partir del año 2019, esto no habría ocurrido y no habría no era necesario llamar a nadie", apuntó Cifuentes.

El "efecto manada" entre las administradoras

Uno de los factores abordados por el académico fue la similitud entre las carteras de inversión de las AFP, fenómeno conocido como "efecto manada".

"Si el marco regulatorio estuviera bien estructurado, habría una métrica de riesgo a nivel del portafolio; es decir, todas las AFP tendrían más o menos el mismo riesgo, pero con carteras distintas. Entonces, al tener carteras distintas, se diversifica la posibilidad de que existe una tragedia que afecte a todos al mismo tiempo", explicó Cifuentes.

Sin embargo, "lo que existe en Chile -que es bastante trágico- es que la regulación, además, penaliza a la AFP que se desvía del promedio", agregó.

Esta dinámica, afirmó, "hace directamente que todas las AFP tengan carteras más o menos similares y, cuando se produce un problema, tengan todos el mismo problema al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, el problema es la regulación; no es la gestión de las AFP. La regulación está mal pensada".

El investigador también llamó a considerar que las inversiones pueden experimentar fluctuaciones en el corto plazo y que las pérdidas deben analizarse teniendo en cuenta el comportamiento de los fondos en distintos períodos.

Una "bomba de tiempo" para los fondos generacionales

La principal preocupación de Cifuentes apunta a la entrada en vigencia de los fondos generacionales, contemplados en la reforma previsional aprobada en el Gobierno de Gabriel Boric y que "tienen la misma falencia regulatoria que los multifondos: no contemplan ninguna métrica de riesgo a nivel del portafolio".

El académico sostuvo que la solución "no es un problema de adelantar o atrasar (su entrada en vigencia); simplemente hay que corregirlo, porque está mal hecho".

"El marco regulatorio (del nuevo modelo), el régimen de inversión de los fondos generacionales, conceptualmente es muy similar al de los multifondos y no contempla una métrica de riesgo (...) Este problema que ocurrió con el fondo E es única y exclusivamente derivado de que no existe una métrica de riesgo, y los multifondos generacionales tampoco la tienen. O sea, este problema se va a producir -con una faceta tal vez distinta- en tres o cuatro años con los fondos generacionales; es una bomba de tiempo", sentenció.