"No entiendo por qué es necesario seguir aumentando el tamaño del Estado con más reparticiones públicas", dijo en El Primer Café la economista Gabriela Clivio. La ex integrante del comando de Sebastián Sichel comentó así los dichos del ministro Marcel respecto a que la reforma de pensiones del Gobierno respetará la "libertad de elegir" quién administre las cotizaciones de capitalización individual, por lo que existirán "entidas públicas y privadas como opciones". La académica enfatizó que el problema de las malas pensiones no es consecuencia de la mala rentabilidad que entregan las AFP, sino de la escasez de ahorro: "La gente asocia que la AFP no entrega pensiones dignas para la vejez, pero no te entrega pensiones dignas porque la tasa de ahorro es muy bajita", afirmó.

LEER ARTICULO COMPLETO