La ex ministra del Trabajo María José Zaldívar conversó con El Diario de Cooperativa y enfatizó que es necesario llegar a un acuerdo para reformar el sistema previsional, porque ya no da para más "esto de no reformar una parte del sistema de pensiones". Asimismo, señaló que, en caso de colocar un pilar nuevo (con carácter de reparto) es importante que su administración "no sea un espejo" de lo que tenemos actualmente.

