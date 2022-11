En El Primer Café de Cooperativa, el exsubsecretario general de la Presidencia Máximo Pavez (UDI) afirmó que la administración Boric presentó su propuesta de reforma previsional "soslayando, no tomando en cuenta, dos grandes eventos que ha habido en Chile en materia de pensiones: uno es la incorporación de la PGU, que es la reforma más importante en materia de Pilar Solidario de la última década, (...) y el otro es el brutal rechazo a una propuesta constitucional, que tenía temas muy nítidos de pensiones y que se parecen mucho a lo que está proponiendo el Gobierno ahora". El abogado gremialista advirtió que "ésta es una reforma muy frenteamplista desde el punto de vista de su corazón" y que estará soportada, fundamentalmente, en recursos pertenecientes a la clase media. El punto más crítico es que el nuevo 6 por ciento de cotización "se va del patrimonio de las personas a una cuenta 'nocional', ficticia, que no existe... 'No es nuestra platita'; Daniel Stingo tenía razón: ese dinero se va para que el Estado lo administre, entregue pensiones ahora y eventualmente en el futuro, si es que existen jóvenes cotizantes en 50 años más, me pueda devolver lo que yo coticé", criticó.

