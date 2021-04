Ministro Ossa y la crisis del 10%: "No está en juego la gobernabilidad"

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa (RN), afirmó este lunes que en Chile "no está en juego la gobernabilidad", tras una semana marcada por la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar el proyecto opositor que permite a los ciudadanos retirar un tercer 10 por ciento de sus ahorros previsionales, despachado del Congreso, que derivó en protestas sociales y una evidente tensión política.

"Naturalmente no está en juego la gobernabilidad. Hemos llamado a la oposición para efectos de que dejar de legislar de una determinada manera que no nos parece la más apropiada para el país, pero no creemos ni vemos -salvo en el Partido Comunista -ningún ánimo de afectar las reglas más básicas de nuestra democracia, que consisten en que, si alguien gana la elección presidencial, ese mandato termina", dijo el titular de la SegPres en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Consultado sobre el proyecto alternativo de retiro de ahorros previsionales anunciado anoche por el Presidente Sebastián Piñera, que será ingresado este lunes al Congreso con discusión inmediata, Ossa reconoció que las protestas sociales de la última semana incidieron en la decisión del Ejecutivo de presentarlo.

"Por supuesto que las manifestaciones de las personas pesan y son oídas por el Gobierno: pero lo que hacemos nosotros es oír a las personas, no las amenazas de violencia", aseveró.

A diferencia de la moción parlamentaria, el mensaje incluye el pago de impuestos "para aquellos cotizantes pertenecientes al 10 por ciento de más altos ingresos del país", que tengan una renta imponible superior al 1,8 millones de pesos, según explicó el Presidente Piñera.

El nuevo proyecto incluye además un bono de 200.000 pesos para las tres millones de personas que se quedaron sin pensiones con los dos primeros retiros, además de un sistema de restitución para fortalecer las pensiones con un aumento del 1 por ciento de la cotizaciones por parte del Estado y el empleador.

"Esperamos que esté despachado esta semana", subrayó Ossa.

Por otro lado, el ministro aseguró que en La Moneda "entienden y respetan" la decisión de Evópoli de restarse del anuncio efectuado anoche por Piñera.

REQUERIMIENTO ANTE EL TC

Ossa defendió la resolución de mantener el requerimiento ante el TC: "El Presidente tiene el deber de hacer cumplir la Constitución (...) No es un tema de leguleyos, es un tema de respetar el Estado de Derecho".

Al respecto, desestimó las advertencias de voces de la oposición respecto a un posible "nuevo estallido social" en rechazo al recurso ante el tribunal.

"Cuando se habla de un nuevo estallido, sobre todo de parte de sectores políticos, vemos una intencionalidad de que las cosas no resulten y no vayan por el cauce democrático que corresponde", dijo.

