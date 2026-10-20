Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.6°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Economía | Sistema previsional | AFP

Pérdidas en el fondo E: Superintendencia inició proceso sancionatorio contra las siete AFP

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuéllar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El organismo busca determinar eventuales faltas a los deberes de lealtad y diligencia en la administración del multifondo conservador.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apoyó las indagatorias y recordó que los directores "responden con el patrimonio" ante posibles negligencias.

Pérdidas en el fondo E: Superintendencia inició proceso sancionatorio contra las siete AFP
 ATON

La caída de rentabilidad afectó principalmente a los afiliados cercanos a concretar el retiro laboral.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Superintendencia de Pensiones inició un proceso sancionatorio contra las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) del sistema, con el objetivo de determinar sus eventuales responsabilidades en las millonarias pérdidas registradas por el Fondo E, considerado el más conservador.

La investigación busca establecer si las administradoras incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia en la gestión de los ahorros previsionales, en un escenario que ha afectado especialmente a los afiliados próximos a jubilarse.

Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la decisión del organismo fiscalizador y destacó la importancia de esclarecer el actuar de las administradoras.

"Respaldamos al 100% la decisión que ha tomado el superintendente de AFP, en el sentido de iniciar una investigación por proceso sancionatorio contra todas las AFP del sistema", afirmó el secretario de Estado.

Quiroz sostuvo que la Superintendencia de Pensiones es el organismo competente para desarrollar las indagatorias y determinar si existieron incumplimientos en la administración de los fondos.

Asimismo, recordó que, de comprobarse faltas a los deberes de diligencia y cuidado, los directores de las administradoras pueden enfrentar sanciones conforme a la legislación vigente.

"Los directores, recordemos, responden con el patrimonio", advirtió el ministro.

La decisión se suma a las distintas acciones impulsadas desde el Congreso para esclarecer las causas de las pérdidas del Fondo E y determinar eventuales responsabilidades. En el Senado, además, se ha solicitado realizar una sesión especial para abordar la situación, cuya fecha debe ser confirmada.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada