Pérdidas en el fondo E: Superintendencia inició proceso sancionatorio contra las siete AFP

La Superintendencia de Pensiones inició un proceso sancionatorio contra las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) del sistema, con el objetivo de determinar sus eventuales responsabilidades en las millonarias pérdidas registradas por el Fondo E, considerado el más conservador.

La investigación busca establecer si las administradoras incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia en la gestión de los ahorros previsionales, en un escenario que ha afectado especialmente a los afiliados próximos a jubilarse.

Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la decisión del organismo fiscalizador y destacó la importancia de esclarecer el actuar de las administradoras.

"Respaldamos al 100% la decisión que ha tomado el superintendente de AFP, en el sentido de iniciar una investigación por proceso sancionatorio contra todas las AFP del sistema", afirmó el secretario de Estado.

Quiroz sostuvo que la Superintendencia de Pensiones es el organismo competente para desarrollar las indagatorias y determinar si existieron incumplimientos en la administración de los fondos.

Asimismo, recordó que, de comprobarse faltas a los deberes de diligencia y cuidado, los directores de las administradoras pueden enfrentar sanciones conforme a la legislación vigente.

"Los directores, recordemos, responden con el patrimonio", advirtió el ministro.

La decisión se suma a las distintas acciones impulsadas desde el Congreso para esclarecer las causas de las pérdidas del Fondo E y determinar eventuales responsabilidades. En el Senado, además, se ha solicitado realizar una sesión especial para abordar la situación, cuya fecha debe ser confirmada.