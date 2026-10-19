Exsuperintendente: Hubo numerosas advertencias, pero las AFP decían tener una estrategia ganadora

El exsuperintendente de Pensiones Osvaldo Macías reveló este lunes que el organismo fiscalizador advirtió formal y reiteradamente a los directorios y gerencias de las AFP sobre el alto riesgo de sus operaciones con derivados en el Fondo E, pero las administradoras se negaron a frenarlas argumentando que tenían una "estrategia ganadora".

La controversia estalló tras acumularse una pérdida superior al 10% en el multifondo más conservador del sistema durante los últimos nueve meses, un desplome que la exautoridad atribuyó a una apuesta imprudente de las gestoras privadas por extender la duración de las carteras de renta fija en busca de mayores dividendos.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Mecías catalogó como "erróneas" las críticas al regulador por una presunta falta de alertas para frenar las maniobras financieras a tiempo, asegurando que "desconocen lo que realizó la Superintendencia durante todo el período".

"En primer lugar, la ley y la reglamentación secundaria que emite la Superintendencia son prudenciales y le corresponde fiscalizar eso dentro del marco que la misma ley le asigna. Son las administradoras de fondos previsionales las que realizan las inversiones y tienen un margen bastante amplio para decidir eso", puntualizó el experto.

Macías aseguró en Cooperativa haber advertido "a todo nivel -directorio, gerentes- y a cada administradora por separado sobre el riesgo muy elevado" que estaban asumiendo. (FOTO: ATON)

Advertencias a todo nivel frente a la porfía de una "estrategia ganadora"

Asimismo, el exregulador aseguró que "la Superintendencia cumplió con su rol a cabalidad de supervisar en forma continua y efectuar todos los avisos reiterados a las administradoras respecto a que estaban asumiendo un riesgo que a nuestro juicio era muy elevado".

"Estas advertencias se efectuaron a todos los niveles de las administradoras de fondos de pensiones: al directorio, a los gerentes generales, a los gerentes de inversiones. Se efectuaron reuniones con cada una de las administradoras, con cada uno de sus estamentos por separado", explicó Mecías.

"Se enviaron numerosos oficios de advertencia e instrucciones para que observen el riesgo y tomen las medidas correspondientes", añadió.

Pese a estos llamados de atención, las mesas de dinero de las administradoras desestimaron modificar su curso de acción amparadas en las ganancias que habían obtenido de forma transitoria en los años precedentes.

El exsuperintendente de Pensiones desestimó las críticas sobre una presunta pasividad fiscalizadora ante el desplome superior al 10% en el Fondo E. (FOTO: ATON)

"La verdad es que las administradoras lo que señalaban era que la estrategia que ellos estaban usando era una estrategia ganadora y efectivamente durante el 2024 y el 2025 la utilización de estos instrumentos derivados para alargar las carteras y les provocaron dividendos a los afiliados, puesto que las administradoras ganaron con estos swaps", señaló Macías, explicando que al cambiar el ciclo de tasas y repuntar los bonos del Tesoro de EE.UU. en septiembre, las posiciones se derrumbaron.

Sin infracción legal, pero bajo sospecha de violar el deber fiduciario

Consultado sobre las facultades del organismo fiscalizador para intervenir las decisiones financieras de las gestoras, Macías estimó que, "en principio, no hubo infracción a la norma"; pero corresponde evaluar si estas compañías cumplieron con su "deber fiduciario: cuidar los recursos como si fueran propios".

Según explicó el experto, esas "son normas muy específicas que están en la ley y en una norma que sacó la Superintendencia el 2025, en parte motivado por esto. Entonces aquí hay un deber de diligencia y de cuidado que tienen que cumplir los directores de las administradoras y eso es algo que la Superintendencia debiera evaluar ahora para ver si se cumplió o no. Si no se cumplió, por supuesto tienen que iniciar un proceso sancionatorio".

El incentivo de bonos y el quiebre de la prudencia

Al abordar las razones de fondo que llevaron a las AFP a tomar exposiciones tan agresivas en un multifondo destinado originalmente a proteger a las personas en edad de retiro, el otrora superintendente explicó que las carteras llegaron a duraciones de 15, 16 y 17 años, superando con creces los 12 o 13 años propios de las rentas vitalicias. Esta situación, admitió, abrió sospechas sobre las metas internas de los operadores.

En esa línea, consideró "una hipótesis a mirar" que el pago de bonos a ejecutivos por rentabilidades de corto plazo haya empujado hacia una toma de decisiones que "traspasó el límite de la prudencia".

Al ser consultado por los planteamientos del exministro Mario Marcel sobre posibles distorsiones de incentivos, el exsuperintendente puntualizó que "podría existir, pero como esa es una información reservada, no sabemos exactamente cómo están atados los bonos de los ejecutivos de las AFP a la rentabilidad de los fondos. Pero si fueran atados a rentabilidades de corto plazo, podría haber un tema ahí que hay que mirar (...) Esa es la hipótesis que hay que comprobarla".

Pese a las alertas, la industria insistió en mantener sus posiciones financieras alegando que se trataba de una "estrategia ganadora". (FOTO: ATON)

El exregulador agregó que esta búsqueda desmedida de rentabilidad "traspasó el límite de la prudencia al alargar demasiado las carteras. ¿Y por qué se alargan demasiado las carteras? Porque esperaban que sigan bajando las tasas. Y si bajan las tasas de interés, mientras más largas son las carteras, mayor es la ganancia. Entonces el tema fue ese: se alargó demasiado la cartera y ahí creo que está la investigación sobre la responsabilidad fiduciaria de los directorios de las AFP".

Ante este escenario, la exautoridad fustigó que "lo primero que tienen que hacer las AFP -y yo no lo he escuchado de ellas- es explicarles a sus afiliados por qué tomaron estas estrategias más riesgosas y por qué los fondos cayeron de la manera que cayeron. Esa explicación de las AFP es absolutamente necesaria y hasta ahora no lo han hecho".

"Las administradoras, tal como escalaron las posiciones, las pudo haber desescalado. O sea, esto es algo que es responsabilidad en lo que es la inversión de la administradora y por eso deben explicar por qué hicieron lo que hicieron", concluyó.