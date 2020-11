La senadora DC Ximena Rincón aseguró que "no se entiende" que el Presidente Sebastián Piñera haya decidido recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para que declare el segundo retiro del 10 por ciento de las pensiones. "¿Cuál es la razón, hoy día, de inconstitucionalidad que no existió en el primero?", dijo Rincón, que criticó que el Gobierno no dé soluciones a las personas.

