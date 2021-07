RN en contra y UDI a favor: Parlamentarios divididos por dichos de Sichel sobre el cuarto retiro

Opiniones divididas al interior de Chile Vamos se mostraron en la Cámara de Diputados por los dichos del candidato presidencial oficialista Sebastián Sichel, quien dijo que estará "mirando quienes apoyan o no apoyan" el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales, el cual se empezará a discutir el próximo 11 de agosto.

"Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quiénes apoyan o no apoyan esto para después cuando pidan apoyos de vuelta en las campañas", declaró el aspirante independiente a La Moneda en Radio Infinita, quien además cuestionó que esta propuesta "vuelve a poner en la discusión más bien populismo puro en épocas electorales y no una discusión que tiene a las personas como prioridad".

Desde Renovación Nacional no gustaron nada estas declaraciones, y el diputado Miguel Mellado indicó estar "dispuesto al diálogo", sin embargo, dijo que "no es una buena señal tratar de amenazar el coartar y creo que muchos políticos no nos movemos por un apoyo más o un apoyo menos en una campaña política, nos movemos por ayudar al país".

Mientras que su par de RN Jorge Durán lamentó las expresiones de Sichel y sostuvo que "eso para cualquier persona con mediana claridad e inteligencia, si no es una advertencia, posiblemente es una amenaza, que en nuestra condición de parlamentarios, no vamos a aceptar".

Por otra parte, desde la UDI valoraron las declaraciones del candidato, y el diputado Jorge Alessandri apuntó que es bueno que Sichel "ponga la pelota al piso y diga: esto es una mala política pública, esto afecta a las personas en sus futuras pensiones, esto debiera ser solucionado de otra manera".

Agregando que "algunos puede gustarle o gustarle que haya sido por la prensa, no a través de una coordinación interna, pero el sentido último de Sichel es positivo", de la misma manera que su par Cristián Labbé (UDI), quien expresó: "Yo encantado que Sebastián Sichel esté mirando lo que están haciendo sus parlamentarios para que podamos seguir trabajando juntos como equipo".