Tercer retiro: Senadores opositores se unen contra proyecto del Gobierno, que divide a sus pares de Chile Vamos

Todos los senadores de oposición tildaron este lunes como un "recurso de última hora" que "agrava las tensiones" el proyecto alternativo anunciado anoche por el Presidente Sebastián Piñera para permitir un tercer retiro de fondos previsionales, que no cuenta con todo el apoyo de la coalición oficialista, Chile Vamos.

A través de una declaración conjunta, los legisladores afirmaron que la propuesta de La Moneda no representa "ningún cambio sustantivo" respecto de lo ya despachado por el Congreso el pasado viernes.

"Las inconsistencias que revela esta conducta política son múltiples y complejas, pero basta poner como ejemplo de ellas que la decisión del Ejecutivo de impulsar un nuevo retiro se contradice con su reiterada negativa a hacerlo durante todo el debate legislativo, un proceso de deliberación que, atendiendo las urgencias de la población, fue emprendido en tiempo récor, y el proyecto resultante, respaldado por el más amplio arco de fuerzas políticas con representación parlamentaria, más de dos tercios del Congreso Nacional", dice la carta de los senadores.

A juicio de los congresistas, "el paso dado por el Presidente Piñera agrava las tensiones entre el Gobierno y el Congreso en horas críticas para los chilenos y chilenas, especialmente para las familias que están padeciendo los rigores de la crisis sanitaria, en el peor momento de su evolución, las estrecheces económicas que las abandona a la inseguridad y desprotección".

"La iniciativa esbozada ante las Cámaras por el Presidente Piñera no formula ningún reparo sustantivo al proyecto aprobado por el Congreso, por lo que bien pudo haberlo convertido en ley y actuar con la diligencia que demanda la actual situación. En vez de esto, ha expresado la voluntad de entregar mayores recursos a las AFP, lo cual redunda en el fortalecimiento de un sistema agotado, y asimismo gravar a las clases medias ―especialmente pequeños y medianos empresarios― con nuevos impuestos. Con ello, además genera una focalización excluyente y discriminatoria, reñida con la tendencia a la universalidad de las políticas públicas", critica la misiva.

Además, insistieron en que La Moneda retire su requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).

"La salida del actual trance, que solo perjudica a las personas y los hogares, pasa porque el Presidente Piñera se allane a promulgar la ley del tercer retiro despachada por el Congreso, y acepte la disposición al diálogo y el acuerdo que le hemos ofrecido para sacar al país de la emergencia en el más breve plazo, y para conducirlo a una situación de mayor certidumbre y seguridad", cierra la declaración.

Las familias requieren con urgencia acceder al retiro de fondos de AFP. Presidente @sebastianpinera, insistimos, promulgue ya la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso. Comparto declaración pública de la totalidad de los senadores y senadoras de la mayoría opositora. pic.twitter.com/slDEKIMF3v — Yasna Provoste (@ProvosteYasna) April 26, 2021

DE OSSANDÓN A BRIONES: EL FUEGO AMIGO

Desde Chile Vamos, el proyecto del Gobierno lo logra convencer a todos: anoche, Evópoli decidió no sumarse al anuncio y hoy el senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró que el Presidente Piñera lo "único que logra es profundizar la desconfianza que genera él y su gobierno".

"No se puede gobernar con la encuesta y el diario del domingo en la mano. Sólo viene a confirmar que hay un gran vacío de conducción política de la nación, que no hay propuesta de fondo en materia de pensiones y de reforma tributaria y se sigue improvisando. La presencia de los presidenciales elegidos por los partidos políticos los deja a ellos en un muy mal pie y a todos nosotros los de Chile Vamos. Es imposible comprometer un voto para un proyecto que no conocemos en detalle", fustigó el parlamentario.

En la misma línea, la senadora Ena von Baer (UDI) aseveró que "La Moneda no tiene una estrategia política consistente y eso nos lleva a que siempre estamos en último minutos solucionando diversas crisis y yo espero que de ahora en adelante esto se corrija, que La Moneda construya una estrategia política real y consistente y no estemos en la misma situación en tres meses más".

"No estoy de acuerdo con esa forma de hacer política", opinó anoche, tras el anuncio, el ex ministro de Hacienda y actual candidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones,

"El sistema de pensiones ya lo desfondamos, hay que preocuparse cómo reconstruir ese sistema de pensiones", señaló el economista en Estado Nacional (TVN), agregando que está "en desacuerdo con el camino tomado".

UN PROYECTO "INOPORTUNO", DICE LA CUT

Desde el mundo sindical, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, señaló que "en materia del momento en que lo plantea el Gobierno, nos parece que es inoportuno: en medio de una negociación sobre el salario mínimo, sobre la discusión si una renta universal. Por eso seguimos creyendo que lo mejor que puede hacer el Gobierno es no llevar este tema al Tribunal Constitucional. El proyecto ya aprobado en el Congreso es suficiente y enfocarnos en la discusión de salario mínimo es lo urgente".

"El Gobierno lo que está haciendo es provocar violencia y más odio entre todos los chilenos y claramente llevando al país a una confrontación que a esta altura parece que es inevitable", aseguró el dirigente.