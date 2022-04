El ex ministro Mario Desbordes afirmó en El Primer Café que el Gobierno "suele ser súper vago" al referirse a la cuestión de la propiedad de los fondos de pensiones futuros. El ex timonel RN apuntó que, en una entrevista reciente, el Presidente Gabriel Boric "insistió en (hablar de) los actuales fondos", pero "se cuidó de no aclarar respecto de los fondos futuros", y señaló que su programa de primera vuelta hablaba de "dar el manotazo a lo que vas a ahorrar de aquí en adelante". A la vez, cuestionó que el Ejecutivo no le diera urgencia la reforma constitucional de la oposición que busca establecer la inexpropiabilidad de estas platas, y tampoco "ha hecho un esfuerzo para que sus partidarios aprueben esta iniciativa". Para Desbordes, todo esto da cuenta de que "el Gobierno no tiene claro todavía cuál es su reforma previsional, y no sabemos si su propuesta va a ir a lo Kirchner o a lo Comisión Bravo", aludiendo a la nacionalización realizada en 2008 por el gobierno argentino y a lo planteado por la instancia que presidió el economista David Bravo en Bachelet II, respectivamente.

