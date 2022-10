El director del Instituto de Previsión Social (IPS), Patricio Coronado, informó este viernes que hay entre 98 mil y 140 mil personas que son potenciales beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal y que no han realizado el trámite para acceder a los 193 mil pesos que establece la ley como apoyo estatal. El Gobierno inició una campaña para acercarse a quienes estén en esa situación mediante una oficina móvil. Los requisitos para postular a la PGU son tener 65 años o más, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 por ciento más rico de esa población, contar con una pensión base menor a 1.048.200 pesos y acreditar su residencia en Chile. Coronado enfatizó que entre los potenciales beneficiarios "hay un grupo importante de personas que son adultos mayores que no tienen el Registro Social de Hogares vigente", a quienes llamó a inscribirse al ser una herramienta "que es habilitante de la PGU". Escucha los detalles en el informe de Gonzalo Aguirre.

