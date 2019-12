El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, dijo en Cooperativa que "no es prudente hoy día plantear alzas de impuestos más allá de las que ya se pactaron en el acuerdo tributario en el Senado". "No dejemos debajo de la alfombra el imperativo de encontrar una nueva senda de crecimiento sustentable, porque eso es lo que hará sustentable la agenda social y permitirá que la inyección social de hoy día no sea una frustración mañana", dijo el líder empresarial en Lo Que Queda del Día.

LEER ARTICULO COMPLETO