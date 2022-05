10 años de "The Avengers", el primer gran éxito de taquilla de Marvel

Aunque ya tenían varias cintas estrenadas, fue con "The Avengers" que Marvel consiguió un éxito para transformarse en la saga más taquillera de todos los tiempos.

La sexta película del Universo Cinematográfico de Marvel cerró su Fase Uno con la presencia por primera vez en pantalla de Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Jeremy Renner junto a Tom Hiddleston, Clark Gregg, Cobie Smulders, Stellan Skarsgård. y Samuel L. Jackson.

En la película, Nick Fury recluta a Tony Stark, Steve Rogers, Bruce Banner, Thor, Natasha Romanoff y Clint Barton para formar un equipo capaz de evitar que el hermano de Thor, Loki, someta a la Tierra.

Luego de que se confirmara el elenco (incluido el debut de Ruffalo en reemplazo de Edward Norton) y el fichaje de Joss Whedon (creador de "Buffy la cazavampiros" y guionista de "Toy Story") para escribir y dirigir la cinta, el rodaje de "The Avengers" se realizó durante la segunda mitad de 2011 en ciudades como Albuquerque, Cleveland, Pittsburgh y Nueva York.

En la cinta se incluyen dos escenas post-créditos: una que presenta por primera vez a "Thanos" (que retornaría en modo estelar en 2018) y la otra donde los Vengadores están comiendo shawarma en Nueva York. Esa escena fue filmada solo tres semanas antes del estreno en cines y Chris Evans debió usar una prótesis para tapar su barba.

La película contiene más de 2.200 tomas de efectos visuales realizadas por 14 empresas para lograr la versión de "Hulk" y representar digitalmente locaciones de Nueva York.

En términos de taquilla, "The Avengers" consiguió 1.519 millones de dólares en todo el mundo, consiguiendo ser en ese momento la tercera película con más recaudación de la historia (detrás de "Avatar" y "Titanic") y hoy se instala en el noveno puesto.

Sobre los récords alcanzados, fue la primera del MCU en superar los 1.000 millones de dólares, la primera película de la historia en lograr más de 200 millones en su primer fin de semana y fue la más taquillera de 2012, superando a títulos como "Skyfall", "The Dark Knight Rises", "The Hobbit: An Unexpected Journey", "The Amazing Spider-Man" y "Los Juegos del Hambre".

#AvengersAssemble! Can you believe it’s been 10 years since the premiere?! What a true honor it has been to be a part of the MCU. Here’s to the future and more thrilling stories to be told! 💚@chrisevans @robertdowneyjr @chrishemsworth @jeremyrenner @twhiddleston pic.twitter.com/ibPWGxMZOc