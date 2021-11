"Aburridas como la mierda": Ridley Scott destroza a las películas de súper héroes

El director Ridley Scott criticó duramente al cine de súper héroes y aseguró que sus películas "son jodidamente aburridas, como la mierda".

En conversación con Deadline sobre "Kitbag", su próxima película sobre Napoleon con Joaquin Phoenix, Scott estaba explicando que "las mejores cintas son dirigidas por sus personajes" cuando su entrevistador le insistió hablar del tema de los súper héroes. "Ya vamos a llegar ahí, porque los voy a destrozar", advirtió.

"Son jodidamente aburridas, como la mierda. Sus guiones son pésimamente malos. Son apenas salvadas por los efectos especiales y eso se está volviendo aburrido para quienes trabajan con efectos especiales", remató.

El cineasta dijo que a lo largo de su carrera había escrito tres guiones de películas de súper héroes, como "Alien" de 1979 y "Gladiador" de 2000. "Entonces, ¿por qué las películas de súper héroes no pueden tener mejores historias?", se preguntó.

Por estos días Ridley Scott celebra el estreno de su película "House of Gucci" a un par de meses de haber debutado en el Festival de Venecia "The Last duel". En paralelo prepara "Kitbag" junto a Joaquin Phoenix y una secuela de "Gladiador".