Actor de "The Wire" interpretará a B.B. King en película biográfica

El actor Wendell Pierce confirmó que interpretará a B.B. King en una próxima película biográfica sobre el legendario guitarrista fallecido en 2015.

"Es oficial. Comenzó la preparación de una película donde tendré el honor de encarnar al gran B.B. King", escribió el artista de 56 años en su cuenta de Twitter.

Según detalla el portal IMDb, la cinta se titulará "The Thrill Is On", un título similar al tema popularizado por King a comienzos de los 70. "Un drama centrado en la amistad entre B.B. King y el joven músico Michael Zanetis", asegura la reseña de la producción publicada en dicho sitio.

Por ahora se desconoce qué episodios de la vida del guitarrista abarcará esta cinta, cuyo elenco está solo compuesto por Pierce.

Wendell Pierce es conocido por su trabajo en la serie "The Wire" de HBO, donde interpretó al carismático detective "Bunk Moreland". Un par de años más tarde, y para la misma cadena, actuó en la serie "Treme" y aprendió a tocar trombón para encarnar a su personaje.

