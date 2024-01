Alec Musser, actor de "Son como niños", muere a los 50 años

El actor y modelo Alec Musser, conocido por su participación en "Son como niños", murió a los 50 años.

A través de redes sociales, su prometida Paige Press señaló que el deceso del intérprete ocurrió la madrugada del sábado en su casa en Del Mar, California y, si bien no reveló las causas, afirmó que fue de forma completamente repentina.

Si bien no tuvo muchos créditos en la actuación, era recordado por su papel de "Del Henry" en el soap opera "All My Children", donde apareció en 43 episodios.

Asimismo, el fisicoculturista y deportista, que apareció varias veces en la portada de la revista Men's Health, protagonizó una divertida escena en la comedia de Adam Sandler, quien compartió unas palabras de despedida a Musser.

"Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno", escribió el actor en sus redes sociales.