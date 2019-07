Matt Groening afirmó que "no hay dudas" de que habrá una secuela de la película de "Los Simpson"

Matt Groening, creador de la aclamada serie animada "Los Simpson", afirmó que "no hay dudas" de que habrá una secuela de la película "The Simpsons Movie" (2007), ahora que los derechos de los personajes han sido adquiridos por Disney.

El dibujante de 65 años dijo a los fanáticos de la Comic-Con de San Diego que el acuerdo abrió la puerta para una secuela del éxito de taquilla, que recaudó más de 520 millones de dólares en todo el mundo.

"Sin duda habrá otra película de Los Simpson uno de estos días. Creo que Disney quiere algo por su dinero", aseguró.

Groening admitió durante el panel que la realización de la primera película, a pesar de su éxito, fue desastrosa para el equipo. "La primera película de Los Simpsons casi nos mata", dijo.

"No teníamos un equipo 'B' esperando para hacerla, así que las mismas personas que escribieron, animaron, expresaron e hicieron la música para el programa de televisión de Los Simpsons también hicieron la película", contó.

"Eso fue en 2007. Estamos casi recuperados, casi", agregó Groening.

