En octubre próximo se estrena "Last Night In Soho", la próxima película de Edgar Wright ("Scott Pilgrim vs. the World", "Baby Driver") que estará protagonizada por Anya Taylor-Joy y Thomasin Harcourt McKenzie. La cinta es un thriller psicológico sobre una joven apasionada por el diseño de que se introduce en la década de los 60 en la que se encuentra con su ídola.

