Olivia Jackson, la doble de acción de la actriz Milla Jovovich en "Resident Evil: The Final Chapter", demandó a la producción de esa película, después de sufrir un grave accidente de motocicleta mientras la grababa en 2015. Los productores prometieron cubrir sus gastos médicos, lo que no ocurrió. Jackson estuvo en coma por 17 días y tuvieron que amputar su brazo izquierdo, además de sufrir múltiples fracturas y sangrado cerebral. El accidente ocurrió porque el armatoste de una cámara no se movió a tiempo, y el equipo la golpeó a toda velocidad. Actualmente continúa con procedimientos quirúrgicos y su carrera como doble se acabó.

