Director de "Amy" y "Maradona" pide "ayuda" a seguidores para su próximo documental

El director de los documentales "Amy" y "Maradona", Asif Kapadia, anunció que está comenzando un nuevo proyecto y pidió ayuda a sus seguidores para este próximo trabajo.

"Atención: estoy trabajando en un nuevo proyecto, lo he estado pensando durante mucho tiempo", comenzó Kapadia en un tuit.

"Se trata del estado del mundo; política, medio ambiente, corrupción, tecnología, raza y más. Cómo llegamos aquí, por qué y hacia dónde vamos. Necesitaré ayuda, si quieres participar, responde, sigue o envía un DM", expresó el británico.

Kapadia ha logrado reconocimiento por los documentales sobre Ayrton Senna, Amy Winehouse (con el que ganó un Oscar al Mejor Documental en 2016) y Diego Maradona, además de dirigir algunos episodios de la serie "Mindhunter".

Heads up: I’m working on a new project, been thinking about it a long time. It’s about the state of the world; politics, environment, corruption, tech, race & more. How we got here, why & where we’re going. I’ll need help, if you want to get involved, please reply, follow or DM🙏🏾