Dwayne Johnson planea revivir la saga de "El rey Escorpión"

A través de su productora y en compañía de Universal Studios, el actor Dwayne Johnson planea revivir la saga cinematográfica del "El rey Escorpión".

De acuerdo a portales especializados Seven Bucks Productions, de propiedad de "La Roca" y su ex esposa Dany García, comandará este reboot que no contará con Johnson en el papel protagónico debido a que su agenda se encuentra copada hasta 2022. Es por eso que se buscará a un nuevo actor para encabezar la franquicia.

Pese a ello la producción no descarta que Dwayne Johnson aparezca en la película debido al grado de compromiso que tiene con la saga y con su productora, pero es algo que no ha sido confirmado.

Johnson debutó en el cine interpretando al personaje en "La momia regresa" (2001) con una breve aparición. Un año después protagonizó la película "El rey Escorpión" que dio pie a una saga donde el actor no participó del elenco.

Por ahora, en este retorno de la saga sí está confirmada la presencia del guionista Jonathan Herman, conocido por su trabajo en la cinta "Straight Outta Compton" de 2015.